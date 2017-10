Grande @gianluigibuffon, complimenti per il premio #TheBest @FIFAcom dei portieri... questi vecchietti si difendono ancora bene! — Francesco Totti (@Totti) 24 ottobre 2017

Gianluigi Buffon è stato premiato come miglior portiere al premio The Best FIFA e per l'estremo difensore della Juventus sono piovuti applausi e complimenti, anche da ex rivali. L'amico Francesco Totti, ora dirigente della Roma, ha esultato su Twitter: "Grande Buffon! Questi vecchietti si difendono ancora bene!".