E' stato un giorno di grande amarezza quello vissuto da Francesco Totti, che ha ovviamente seguito la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Monchi e quindi anche il passaggio nel quale la sua carriera veniva ufficialmente chiusa a mezzo stampa. Una comunicazione che non ha sorpreso il capitano giallorosso, che già nei giorni scorsi aveva incontrato l'ex dirigente del Siviglia ed era stato informato del parere definitivo della società e di quella che sarebbe stata la sua risposta alle domande dei giornalisti sull'argomento.



Le reazioni alle parole di Monchi di ieri sono state molte, di rabbia da parte dei fedelissimi di Totti, di sostegno da parte delle persone più strette, di affetto da parte di club come l'Hertha Berlino o del Bayern Monaco, che lo hanno salutato attraverso i propri profili social. Il ruolo che la Roma ha studiato per lui è quello di collante tra dirigenza e squadra, un direttore dell'area tecnica che sarà affiancato a Monchi, ma secondo Repubblica non è da escludere il clamoroso strappo e preferire un incarico alla Fifa, in Figc o nel Coni. L'amarezza di Totti, che partecipato alla festa di compleanno di Nainggolan, è tutta racchiusa nelle parole rilasciate ad un amico: "E' il giorno che avrei voluto non arrivasse mai".