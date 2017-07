"Grazie per le belle parole". Francesco Totti ringrazia Sinisa Mihaklovic. Ieri l'ormai ex capitano della Roma ha telefonato all'allenatore del Torino, che il giorno prima aveva dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Francesco è stato il più forte calciatore italiano degli ultimi 30-40 anni, forse di sempre. Secondo me poteva giocare ancora un anno. Mi sarebbe piaciuto essere il suo ultimo allenatore. Perciò ho pensato a lui per il Torino. Dall’inizio, a metà partita: io la carta Totti nel mazzo vorrei sempre averla. Non credo pensi di indossare una maglia diversa da quella della Roma, ma se avesse voglia il mio numero ce l’ha".

Mihajlovic ha poi ribadito a Totti: "Guarda che le porte per te al Torino sono sempre aperte. E non solo da calciatore, ma anche da dirigente".