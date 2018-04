Il mondo del calcio è pieno di esempi positivi: calciatori e allenatori che con il loro comportamento in campo e fuori dal campo si sono proposto come modelli di comportamenti virtuosi. Poi però ci sono anche le mele marce, ovvero quei calciatori che sono saliti alla ribalta della cronaca per essere finiti dietro le sbarre. Dai reati più 'innocui', come il calcioscommesse, fino a quelli più gravi, ce n'è per tutti i gusti: trafficanti di droga, terroristi, picchiatori, incendiari, ladri, pirati della strada e, persino, assassini. Sono tante le categorie della legalità che i calciatori hanno trasgredito, come potete vedere nella gallery. Li riconoscete?