Negli scorsi giorni si è sparsa la voce di un interessamento del Torino per il giovane centrocampista del Milan Manuel Locatelli. La società granata sembrava intenzionata a muoversi con decisione per portare in Piemonte il giovane regista, che in rossonero non è certo un titolare, ma ora, con l'esonero di Sinisa Mihajlovic e l'arrivo sulla panchina del Toro di Walter Mazzarri, gli scenari sembrano destinati a cambiare.



Locatelli sarebbe stato il giocatore perfetto per il 4-3-3 di Mihajlovic, il regista che avrebbe conteso una maglia da titolare a Mirko Valdifiori. A Mazzarri invece il rossonero non sembra servire: il tecnico toscano preferisce centrocampisti con altre caratteristiche, più muscolari. Per questo motivo la trattativa tra Torino e Milan potrebbe tramontare del tutto.