Secondo quanto riportato da Tuttosport domani sera contro la Lazio ci sarà un'osservato speciale per la Juventus. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic ritenuto un obiettivo importante per i bianconeri in vista del prossimo mercato. Centrocampista, incontrista e trequartista oltre che dominante sui palloni aerei, tre giocatori in uno.