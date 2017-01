Da bomber a bomber, dal passato al presente. In occasione di una visita alla Commissione Suprema per la Consegna e l'Eredità a Doha in Qatar, David Trezeguet ha consacrato Gonzalo Higuain - l'unico dai tempi del francese ad essere andato in gol per cinque partite consecutive -, stimolando lui e la Juventus a crede nel successo europeo: "La Juve è stata di gran lunga la miglior squadra in Italia negli ultimi cinque anni. Higuaín dovrà esserne la miccia per farla esplodere anche in Europa e finora ha fatto molto bene. Ha acquistato grandi giocatori per vincere sia in Italia che in Europa e sta lavorando per diventare uno dei top club del continente. La Champions League è il torneo più prestigioso ed è quello l'obiettivo".