“U.S. Triestina Calcio comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di contratto – la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2018 – del difensore Alessandro Lambrughi, approdato in alabardato nel corso della recente sessione invernale. Il giocatore si è legato alla causa alabardata fino al 30 giugno 2019 e, in caso di promozione in Serie B, scatterà automaticamente il prolungamento per un’ulteriore stagione. Un innesto che sin dai primi giorni ha dimostrato indiscusso valore e attaccamento alla causa, un importante tassello del presente per porre solide basi anche in prospettiva futura". Con questa nota, la Triestina ha comunicato la permanenza per un'altra stagione del calciatore classe '87.