Real Madrid-Napoli si avvicina e per forza di cose bisogna organizzarsi. Le richieste per andare al Santiago Bernabeu sono tante, almeno diecimila tifosi partiranno per la capitale spagnola per assistere alla sfida del secolo. Il club dei Blancos ha dato “solo” 4mila biglietti del settore ospiti ma in tanti andranno altrove. Sono stati comprati tickets per le tribune ma anche per i palchetti dove si potrà mangiare e guardare la partita. Un lusso unico che costa anche naturalmente. Come si legge sul “Roma”, inizialmente il Napoli aveva deciso di fare dei tagli per quanto riguarda i tifosi-sponsor che di solito viaggiano con l’aereo della squadra.

Il numero ridotto era perché De Laurentiis aveva bloccato dei posti per la sua comitiva. Quindi in tanti sarebbero rimasti a piedi pur essendo degli aficionados. Ieri, però, la società ha deciso di chiedere a Meridiana un aereo più grande allargando quindi gli “inviti” ai soliti noti. Che hanno festeggiato perché sarebbero rimasti fuori dalla partita più importante della gestione De Laurentiis. Una scelta che è stata subito comunicata e accolta nel migliore dei modi. Nel bus, poi, saliranno anche alcuni familiari dei calciatori. E dieci invitati da Diego Armando Maradona che sarà presente al Bernabeu. Non si sa se ritornerà a Napoli per partire con la squadra o se raggiungerà la capitale spagnola direttamente da Dubai dove vive. F