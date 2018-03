La Lazio non ci sta, tra alibi e inciampi, tra arbitri e veleni. Come riporta la Repubblica, ecco tutti gli 'alibi' della Lazio: ancora una volta la direzione arbitrale, con Tare a chiedere spiegazione a Damato, dopo Lazio-Bologna, per il rigore negato a Felipe Anderson e i 3 minuti di recupero concessi (al netto di lunghissime perdite di tempo, costate anche il giallo a Mirante).



ALIBI - Non solo: class-action, proteste, esternazioni vibranti, la sensazione è che la classe arbitrale se la sia presa. Ma la Lazio è arrabbiata anche per le condizioni dell'Olimpico: le gare del Sei Nazioni sembrano coincidere sempre con le casalinghe biancocelesti. Sarà un caso, ma la squadra di Inzaghi ha giocato 8 volte dopo l'Italia del rugby, contro le 2 della Roma, con tutto il campo 'rovinato' di conseguenza. Infine l'Olimpico vuoto: nella società c'è malcontento, solo 18.979 tifosi contro il Bologna, i numeri di Inter e Milan sono assai diversi. Tu chiamali se vuoi, alibi.