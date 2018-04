Quando fuori impazza la bufera, meglio restare in silenzio nelle proprie stanze. Così, mentre sull'asse Milano (sponda nerazzurra)-Napoli se ne dicono di ogni colore, facendo dietrologia e lanciando un'accusa dietro l'altra, ecco che in casa Juve le risposte vengono lasciate solo ed esclusivamente al campo. Non è in programma alcun comunicato ufficiale, non sono previste dichiarazioni o reazioni, né a caldo né a freddo. “Ora bisogna parlare il meno possibile, anzi è meglio proprio stare zitti”: così Max Allegri alla vigilia di Crotone-Juve chiudeva la bocca nell'ambiente bianconero a chiunque volesse ancora sprecare energie preziose in questo finale di stagione, le scorie di Madrid stavano condizionando tutto eccessivamente. E ora che lo scudetto sembra tornato saldamente nelle mani juventine, la musica non cambia: nel senso che l'imperativo rimane il silenzio mentre a fare rumore sono tornati ad essere gli altri, alla strenua ricerca di alibi e motivazioni per giustificare come pure in questa stagione (la prima dell'era V.A.R., tra l'altro) il finale sia rimasto ad essere lo stesso degli ultimi sei anni.



SULLA RIVA - Se orecchie ed occhi non possono restare serrati, la bocca rimane cucita. C'è troppo in ballo, il settimo tricolore consecutivo per l'appunto così come la quarta Coppa Italia di fila. Ma anche quello che appare sempre più evidente come la fine di un ciclo da concludere nel migliore dei modi. Ma orecchie ed occhi hanno pur sempre ascoltato e letto di tutto in questi giorni: il segno è stato lasciato, il segno è stato superato. Rimane una Juve infastidita da questa campagna d'odio e faziosità, che ha portato anche alla diffusione dei controversi filmati con Tagliavento protagonista (prima in occasione del recupero, poi nel siparietto a partita conclusa con Allegri). La Juve ascolta, vede e tace. Il campo risponderà a tutto.