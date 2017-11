Appaiate in classifica, Udinese e Cagliari si sfideranno nella tredicesima giornata di Serie A allo Stadio Friuli, alla ricerca di punti per raggiungere subito una zona tranquilla della classifica. 12 punti per entrambe, in una lotta per la salvezza che si accorcia sempre di più dopo il risultato di Crotone-Genoa. Queste le scelte di Delneri e Lopez.



FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE - Bizzarri, Samir, Angella, Danilo, De Paul, Jankto, Perica, Maxi Lopez, Widmer, Barak, Bajic.



CAGLIARI - Rafael, Andreolli, Cigarini, Joao Pedro, Romagna, Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Ceppitelli, Pavoletti.