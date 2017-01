Andrea Carnevale, ex calciatore della Roma e attuale responsabile degli osservatori dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per parlare del match di domenica e del suo passato con la maglia giallorossa. Queste le sue parole:



"L'Udinese arriva da un'ottima partita contro l'Inter soprattutto nel primo tempo. Mister Del Neri ha aggiustato la squadra, in primis sul piano difensivo. Non meritavamo di perdere contro i nerazzurri, ma hanno grandi campioni capaci di vincere le gare con la zampata finale. La Roma ha altrettanti grandi giocatori, superiori a quelli dell'Inter. Fino a dieci anni fa avevamo una sala di registrazione enorme dove su decine di monitor seguivamo calciatori di tutto il mondo e anche per questo motivo riuscivamo ad arrivare in maniera tempestiva sui giovani. Oggi con i software come Wy Scout tutti i club si sono aggiornati. Resta fondamentale il monitoraggio sul posto".



Un pensiero anche al suo passato in giallorosso: "Sono sempre stato innamorato della Roma, era il mio sogno vestire quella maglia, ricordo il Presidente Viola che mi chiamò, convincendomi a venire nella Capitale per vincere lo Scudetto. C'erano grandi campioni come Voeller, Aldair, Rizzitelli, Giannini ma non riuscimmo a vincere il titolo. Mio fratello Germano giocava nel settore giovanile giallorosso e anche per la sua presenza scelsi di venire a Roma".