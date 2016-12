Udinese-Crotone 2-0



Marcatori: 43' e 61' Thereau (U).



Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Angella, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto (46' Hallfredsson); De Paul (84' Matos); Thereau (89' Badu), Zapata. All. Delneri.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohden (51' Stoian), Crisetig, Barberis; Falcinelli, Palladino (87' Festa), Trotta (60' Simeon). All. Nicola.



Arbitro: Jean Luca Sacchi di Macerata



Ammoniti: 38' Crisetig (C), 55' Trotta (C), 59' Ferrari (C), 90'+1' Barberis (C),



Espulsi: 86' Cordaz (C).