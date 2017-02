L'allenatore dell'Udinese, Gigi Delneri, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "Ognuno fa il suo lavoro, la coscienza dirà se è fatto bene o meno. Dal mio punto di vista il rigore non c'era. Per il resto abbiamo concesso zero occasioni da rete ai nostri avversari e per questo è una sconfitta che fa male. Meritavamo altro".