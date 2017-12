Il direttore sportivo dell'Udinese, Manuel Gerolin, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato dei progetti del club friulano nel prossimo futuro: “Vincendo con l’Inter ci siamo fatti un regalo ed indirettamente abbiamo fatto un regalo anche al Napoli che è tornato in testa. Mercato? Credo sia prematuro parlarne adesso, noi dobbiamo mantenere la nostra ossatura fino a giugno. Chi è qui deve pensare a fare bene con noi fino a giugno. Sicuramente nella sfida di questa sera ci saranno diversi cambi, ma chi ha giocato meno dovrà provare a mettere in difficoltà il nostro allenatore. Verremmo al San Paolo per fare la nostra partita. De Paul? È un ’94, è ancora giovane e sta facendo molto bene. Bisogna migliorare di giorno in giorno".