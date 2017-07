Intervistato da Radio Crc, il ds dell'Udinese Manuel Gerolin ha parlato dell'asse di mercato fra friulani e partenopei: "Sappiamo di dover far qualcosa sul mercato e siamo molto attenti. Lasagna ha fatto una buona preparazione, ha qualità e credo possa essere l’anno della consacrazione. Non so se l’operazione Napoli-Meret possa concludersi, certo il Napoli deve accelerare se ha degli obiettivi, ma i rapporti tra i presidenti sono ottimi. Meret ha disputato un buon campionato alla Spal e non piace solo al Napoli. In questo momento è con noi e dobbiamo sistemare la sua posizione contrattuale. I giovani hanno bisogno di giocare, soprattutto dopo un campionato da protagonista in serie B e sarebbe un peccato se si fermasse. Pavoletti? Buon giocatore, ha un ingaggio altissimo ed è fuori dalla portata dell’Udinese, ma bisogna ammettere che sa far gol”.