L'Udinese a gennaio dovrà sfoltire la rosa e piazzare diversi giocatori ormai ai margini del progetto tecnico; Armero è già andato al Bahia e con le valigie in mano ci sono anche: Hertaux, Lodi, Kone e Penanranda, oltre a Wague che potrebbe andare al Watford in cambio di Kabasele. Nel caso in cui dovesse lasciare anche Badu, seguito dal Middlesbrough, l'Udinese potrebbe fare un tentativo per Cigarini, della Sampdoria, o Faragò del Novara.