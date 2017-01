Nella 22esima giornata di Serie A, il Milan fa visita all'Udinese. Gara delicata per i rossoneri, che dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e con un match ancora da recuperare in campionato (con il Bologna), devono far fronte a una classifica che nell'ultimi mese risulta deficitaria: dopo gli anticipi del sabato, la squadra di Vincenzo Montella occupa la settima posizione, con i rivali cittadini dell'Inter al momento a +5 sui rossoneri. L'Udinese invece è in una situazione di assoluta tranquillità, a +15 sulla zona retrocessione. Per quanto riguarda i precedenti, i match tra Udinese e Milan sono 83, con un bilancio nettamente a favore dei rossoneri, che hanno avuto la meglio per 37 volte; l’Udinese invece ha vinto solo in 15 occasioni, mentre i pareggi sono 31. Il conteggio delle reti: 144 marcature dei rossoneri contro le 81 dei bianconeri.