L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha presentato in conferenza la partita di domani contro la Roma: "L'Udinese per fare punti deve fare una grande partita, una partita da squadra per ridurre il gap che c'è tra le due squadre. Loro sono stati costruiti per una certa parte della classifica: noi dovremo andare in campo con aggressività, voglia di stupire, sempre pronti a battere colpo su colpo. E' una partita difficile, contro una squadra che ha bisogno di punti per i suoi obiettivi. Noi vogliamo rilanciarci, consapevoli che bisogna fare una grande partita".



Su un possibile cambio di ruolo per Jankto: "L'ho già provato dietro alle punte, lo può fare. Ma in questo momento andiamo rincorrendo ancora qualcosa di importante. Si è visto sul campo che cambiando qualcosina a questi ragazzi vengono a mancare certezze avute finora. Non credo sia il momento per cambiare: c'è bisogno di pù certezze possibili. I ragazzi adesso non hanno bisogno di questi stimoli diversi, perché lo stimolo c'è ancora. Fofana? E' arrivato il suo momento, gioca lui".



Sulle chance per gli altri attaccanti alla luce del ko di Lasagna: "Il calcio è fatto come una ruota, in un momento giochi poco e aspetti ed è qui che devi dare tutto, per migliorare e farsi trovare pronto nei momenti che arrivano, come questi. Ci mancherà un giocatore importante per noi, ora ci sarà un'opportunità per questi giocatori che dovranno sostituire Lasagna per i prossimi due mesi. Quando vedo qualche muso lungo gli dico che la rabbia va bene, ma che sono anche i momenti di cui approfittare per farsi trovare pronto. Adesso spetta a loro dimostrarmi che hanno sfruttato al meglio il momento. Perica magari non è in condizione partita, ma quello che chiedo loro è dare il 110% e tutto quello che hanno, finendo la partita senza rammarichi. Questo vuol dire che possono giocare bene o meno bene, ma non possono non dare il massimo".