L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Sampdoria: "Io in partite come queste mi carico al massimo perché mi portano a dare quel qualcosa di più rispetto ad altre situazioni più “normali”. Ciò che non mancherà mai è la voglia di fare punti pur avendo davanti una squadra ben attrezzata. Domani faremo la nostra partita nonostante le caratteristiche nostre e quelle degli avversari".



Sulla possibilità di cambiare modulo a causa degli infortuni: "Quando sono arrivato qui ho cambiato il modulo perché ritenevo che con questi giocatori fosse meglio giocare così, cambiando ora andrei contro la natura di questa squadra. C’è tanto da migliorare perché è necessario valutare di volta in volta la misura dell’avversario e in questo non c’è nulla di trascendentale, ciò non toglie che dobbiamo sempre cercare di migliorarci, continuando a chiedere ai giocatori ciò che è nelle loro corde. Io posso anche giocare con il 4-3-1-2 però se poi faccio abbassare il trequartista ecco che il modulo diventa 3-5-2".



Sulle scelte in attacco: "Al momento ho due punte e pertanto possiamo puntare su quelle. Poi si possono cercare nuove soluzioni, però il bello del calcio è che se trovo nuove soluzioni e vanno bene sei un genio in caso contrario sei un cretino. Domani rimango convinto che potremo fare molto bene".