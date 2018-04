L'Udinese ha diffuso un comunicato ufficiale sul proprio sito per analizzare il difficile momento della squadra, giunta al suo settimo ko consecutivo: "La verità è che a nessun sportivo piace perdere. Cinque vittorie consecutive ci hanno emozionati, ma queste sconfitte non devono eliminare la nostra fiducia e non metteranno a tacere il nostro orgoglio: lo sport è fatto per quelli che non mollano mai. L’Udinese tutta – giocatori, mister e staff – è determinata a uscire da questo duro momento: è impegnata a recuperare la forma fisica e quello spirito che serve a vincere. Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi, ma questa è la stessa squadra che ci ha dimostrato, solo poche settimane fa, di poter fare grandi cose. Serve il nostro impegno, serve recuperare la forma, serve il vostro grande cuore