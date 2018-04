Credo onestamente sia questa la notizia di giornata, la contestazione al figlio di Pozzo, qualcuno si è perso a cercare delle motivazioni tecnico tattiche alla sconfitta contro la Fiorentina, ma chi era presente ieri allo stadio si è sentito parte di un copione già scritto. La curva nord è rimasta seduta e in silenzio per tutta la prima frazione lasciando aleggiare un clima di tempesta, i ragazzi in campo con le solite attenuanti delle assenze hanno fornito una prestazione scialba. Ecco che al crollo sul campo inizia un'aspra contestazione, stavolta netta e prolungata, prima il coro “devi spendere”, poi quasi sottovoce e timidamente “Gino Pozzo vaffa..” ma che poi avvolge tutto lo stadio.



A dare il senso della totalità della contestazione, l'applauso che il pubblico si riserva da solo, capendo che era la cosa giusta da fare. Da queste parti anche solo nominare o criticare la famiglia Pozzo è una cosa che si fa al massimo in osteria, ma allo stadio mai, per riconoscenza e un po' perché i più nostalgici ti ricordano dove eravamo prima che arrivasse. Per il figlio le cose sono un po' diverse, la stampa locale talvolta spalleggia la situazione e oramai viene visto lui come capro espiatorio nelle situazioni negative, mentre se succede qualcosa di buono vuol dire che ci ha rimesso mano il “vecchio”.



Ci vorrebbe chiarezza e responsabilità da parte della società, sia a livello di obiettivi (anche a lungo termine) che nel capire chi comanda. Perché la situazione in cui riversa l'Udinese da oramai cinque stagioni è la stessa, si fanno scelte giuste e sbagliate la squadra in qualche modo si salva e alla fine si ricomincia da capo, con la strana sensazione che in fin dei conti gli obiettivi societari siano stati raggiunti. Il fatto è che se gli obiettivi societari sono sempre e solo una salvezza tranquilla, ma il gruppo potrebbe fare di più, è evidente che si crei un malumore che poi esplode.



Una decina d'anni fa, in una situazione di classifica serena, non sarebbe esplosa una contestazione per una sconfitta contro la Fiorentina. Ma i tempi cambiano, lo stadio nuovo di suo anche attraverso un nome commerciale ha creato delle aspettative, l'acquisto del Watford in cui gli investimenti si vedono, si illumina come una spia di problemi al motore per i tifosi. Quindi o si alza l'asticella degli obiettivi oppure si molla, perché altrimenti questo è un lento trascinarsi senza motivazioni, che non può far altro che accrescere il malumore di un pubblico senza gioie.