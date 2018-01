Arriva la sentenza per gli adesivi affissi in Curva Sud, durante Lazio-Cagliari, raffiguranti Anna Frank. Il processo era iniziato venerdì scorso, la Procura Federale aveva chiesto 2 giornate a porte chiuse e 50.000 euro di multa. La Lazio pagherà un'ammenda, senza alcuna squalifica del campo, come recita la sentenza:

"Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il campionato di Serie A, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico diversi adesivi riportanti l’effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma".