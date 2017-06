Today we have signed working contract with Mr.Fabio Capello. He will be the head coach of our team since today. Welcome Fabio! Un post condiviso da Jiangsu Suning FC Official (@jiangsusuningfc) in data: 11 Giu 2017 alle ore 06:50 PDT

. L'allenatore italiano ha firmato un contratto da 10 milioni annui per la durata di un anno e mezzo. Nel suo staff ci saranno anche Gianluca Zambrotta e Christian Brocchi. Capello si occuperà anche di tutto lo sviluppo calcistico di Suning, con un occhio di riguardo anche per il settore giovanile. Ecco il comunicato ufficiale della società cinese con cui dà il benvenuto a Capello:"Con effetto immediato, il signor Fabio Capello diventa il novo allenatore dello Jiangsu Suning. L'obiettivo è guidare la squadra con successo in tutte le competizioni. Tra i migliori allenatore di calcio di maggior successo al mondo, Capello ha allenatore alcuni top club mondiali, tra cui Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e ha vinto cinque scudetti, due volte la Liga spagnola, quattro Supercoppe italiane, 1 Supercoppa Europea e una Champions League. Inoltre, ha anche allenato le nazionali di Inghilterra e Russia. Capello ha firmato un contratto con la squadra per far crescere e sviluppare ogni settore. Oltre al ruolo di allenatore, porterà le sue conoscenze per far crescere la società, gestendo la formazione degli allenatori e favorendo lo sviluppo dei giovani. Porterà i concetti e i metodi più avanzi al mondo per migliorare la realtà Suning a tutto tondo".​