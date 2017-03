Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ha deciso di vietare la doppia trasferta di Napoli ai sostenitori della Juventus per motivi di ordine pubblico. Settore ospiti chiuso, dunque, così come successo nel caso dei supporter azzurri nelle partite d'andata in campionato e in Coppa Italia di Torino. Le istituzioni vogliono salvaguardare l'ordine pubblico e il San Paolo, domenica e mercoledì, sarà off-limits per i bianconeri.



La vendita dei biglietti per il doppio big match è limitato ai residenti nella Regione Campania e ai possessori della tessera del tifoso Azzurro Card, Fan Away, Fan Stadium residenti in qualsiasi zona d'Italia.