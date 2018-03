⚠️ BIG NEWS from the #QatarGP @ValeYellow46 signs a new deal with @YamahaMotoGP ✍️



The Doctor will be in #MotoGP for TWO more years after 2018

, oltre a quella attuale. Rossi correrà infino al 2020, quanto avrà 41 anni. Rossi ha esordito nel Motomondiale nel 1996, ha disputato 365 Gran Premi e ha vinto 9 titoli iridati.La Yamaha ha annunciato il prolungamento di due anni del rapporto con il pilota di Tavullia. L'annuncio arriva alla vigilia del weekend del, primo appuntamento del Motomondiale 2018. In un primo momento, il prolungamento del contratto si pensava fosse di un anno, ovvero il 2019. Poi la decisione di andare avanti fino al 2020."Quando firmai l'ultimo contratto nel 2016 mi chiesi se non fosse l'ultimo. Allora decisi che avrei preso la decisione in queste due stagioni. Durante le quali ho capito che correre con la M1 mi fa stare bene. Lavorare col mio team, con Silvano , Matteo, i meccanici e gli ingegneri è un piacere. Ringrazio la Yamaha, Lin Jarvis e Maio Meregalli in particolare, per la fiducia che ripongono in me, perché la sfida è grande, restare competitivi a 40 anni. So che sarà difficile e richiederà tanto impegno da parte mia, ma non ho cali di motivazione. È per questo che ho firmato per due anni".