La notizia era già nell'aria e ora è diventata ufficiale: Walter Sabatini lascia l'Inter e la squadra cinese del Jiangsu Suning, da dove se ne va anche l'allenatore italiano Fabio Capello.

​

COMUNICATI UFFICIALI - "​Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo per la terminazione anticipata del contratto che li lega, Sabatini non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports. Il Club gli augura successo nella sua prossima esperienza lavorativa".

"Dopo trattative amichevoli tra le parti, il contratto tra Fabio Capello e Suning Football Club è stato risolto e il signor Capello non è più l'allenatore del team Jiangsu Suning. Capello continuerà a collaborare con Suning Soccer e a fornire consigli e suggerimenti per un futuro migliore".