Arturo Vidal dice addio alla nazionale cilena. Il centrocampista del Bayern Monaco - ex Juventus e trattato dall'Inter durante la scorsa estate - dopo il mancato accesso al Mondiale in Russia del 2018 con la sconfitta contro il Brasile, ha annunciato di non voler più rispondere alla chiamata del Cile, nazionale a cui è stato legatissimo per molti anni e di cui è stato leader a lungo. "La mia anima è distrutta, ma allo stesso tempo di quello che hanno costruito questi giocatori e questo staff", le parole aggiunte da Vidal in queste ore.