Già nei giorni scorsi Axel Witsel aveva fatto sapere di aver scelto di accettare la proposta del Tianjin Quanjian, invece che quella della Juventus, con cui aveva già un accordo per arrivare a parametro zero a giugno. Ora è anche ufficiale: il club cinese ha infatti comunicato l'acquisto del centrocampista belga.



DA CANNAVARO - Troppo alta per dire no l'offerta della squadra allenata da Fabio Cannavaro, suo grande sponsor, che è arrivata a offrirgli un contratto da oltre 18 milioni a stagione, vincendo anche la concorrenza dello Shanghai Sipgn di André Villas-Boas, suo ex allenatore.