Ho passato la vita a pensare di essere comunista convinto. Mi ritrovo democristiano, anzi, “democristianissimo”. Perché hanno ragione entrambi, che sono interpreti di un calcio diverso, due filosofie di gioco differenti: da una parte Montella, che predilige un calcio molto tecnico, palleggiato, fatto di un lunghissimo possesso palla. Dall’altra Gasperini che, pur non trascurando il palleggio, trasmette alla squadra un gran senso di aggressività. Talvolta con marcamenti individuali a centrocampo. Concezioni diverse, ma che alla fine hanno entrambe il fine del risultato attraverso il gioco.



IDEE DIFFERENTI - Il calcio, che è sport di contatto, deve prevedere nella fase di non possesso il recupero palla, sia intercettando il passaggio, sia attraverso i contrasti vinti. Se vediamo le squadre di Montella, in percentuale, recuperano più palloni sull’intercetto, quelle di Gasperini, invece, più sul contrasto. Quindi il dibattito ci sta, come il contrasto di idee e il confronto, ma proprio perché di idee diverse parliamo. E “democristianamente”, mi tocca concludere che hanno ragione entrambi. Non voglio fare il Ponzio Pilato, giuro che questa sarà l’ultima volta in cui divido la ragione in parti uguali.