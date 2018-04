Gentile Procuratore,sono un allenatore di una squadra di calcio under 16. Premettendo che sono un allenatore piuttosto severo e autoritario, in diversi anni di carriera non mi è mai capitato di essere offeso e/o deriso dai miei ragazzi. I recenti fatti di Lucca dove un ragazzino di 16 anni insulta, provoca e umilia il suo professore (con l'aggravante che le immagini dell'atto di bullismo sono state riprese e divulgate sui social network dai suoi stessi compagni di classe) mi hanno portato a questa amara conclusione: a scuola i professori non hanno la stessa autorevolezza che abbiamo noi allenatori in campo. Nello sport, e in particolare nel calcio, le regole ci sono e vengono fatte rispettare. Per esempio, se l'allenamento è alle 15 e un ragazzo arriva in ritardo senza giustificazione sarà a rischio la sua convocazione per la partita di campionato così come vengono puniti i ragazzi che usano il cellulare negli spogliatoi o che, peggio ancora, si permettono di interrompere l'allenatore che sta spiegando gli esercizi da fare in campo. Non mi sembra, invece, che a scuola accadano le stesse cose! I telegiornali ci informano che ogni 4 giorni un professore viene picchiato a scuola dai suoi alunni. Scrivo, pertanto, per far presente che il vituperato mondo del calcio dovrebbe essere ogni tanto lodato perché ha il più delle volte una grande funzione educativa. Ho allenato centinaia e centinaia di giovani calciatori e mi vanto di averne messi in riga diversi, di questi "ragazzotti" che arrivavano svogliati al campo, con fare da bulli e dai modi arroganti anche con i loro compagni; nel tempo sono stati proprio questi ragazzi a darmi le maggiori soddisfazioni, avendo gli stessi imparato che il calcio non è solo gioco, ma anche disciplina, sacrificio e rispetto. Questi ultimi valori mi sembra, invece, che non siano più di moda tra i banchi di scuola dove i professori non paiono essere animati dalla stessa passione che noi allenatori mettiamo in campo! Piero '60Condivido che sui campi di calcio è davvero impensabile che possa accadere quanto successo a Lucca o in altre scuole italiane.Rilancio agli utenti diil seguente quesito: è proprio vero che gli allenatori di calcio sanno farsi maggiormente rispettare dai loro ragazzi rispetto a quanto accade ai professori a scuola?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su