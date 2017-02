Il mercato invernale è ormai chiuso, ma questo solo in Europa. In Sud America e, soprattutto in Cina si va avanti per altri giorni (nel grande paese orientale la deadline è fissata per fine mese). Ed è proprio il pericolo cinese che preoccupa la Fiorentina. Teoricamente il Tianjin Quanjian potrebbe ancora pagare la clausola da 50 milioni di euro per prendere Kalinic e non lasciare così la possibilità alla società viola di poterlo sostituire.



Fortunatamente per i gigliati questa è comunque una possibilità remota, perché il calciatore croato sembra essere ormai deciso a continuare fino alla fine della stagione proprio qui a Firenze.