La sua proposta la Fiorentina l’ha già fatta a Federico Bernardeschi e al suo procuratore spingendosi al limite massimo che la società ha deciso di dare ai propri calciatori (ovvero 2,5 milioni di euro netti a stagione).



Una politica, quella degli ingaggi, decisa dalla Fiorentina che ha dei pregi, perché in tempi come questi, offrire certe cifre è pur sempre immorale e poi perché così facendo i conti vengono tenuti sotto controllo, ma che ha, per le stesse identiche ragioni, dei difetti, perché al giorno d’oggi, alcuni top club possono permettersi di scavalcarti in un attimo perché il limite di 2,5 milioni è relativamente basso per questi. E quando piaci a Inter, Juventus, Bayern Monaco e Chelsea, proprio come Federico Bernardeschi, ecco che le sirene economiche scattano subito e la Fiorentina rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano.



Ma analizzando la situazione anche dal punto di vista del calciatore, ecco che ci sono dei punti che debbono essere analizzati bene prima di prendere una decisione. Ok, se per caso Bernardeschi rifiutasse l’offerta viola e decidesse di andare in uno dei quattro top club sopra citati, sicuramente andrebbe a star meglio economicamente ma, contestualmente, non avrebbe la certezza di giocare titolare e questo, in una stagione, la prossima, in cui il punto finale è il Mondiale di Russia, sarebbe un grosso handicap per lui.



Berna ha bisogno di un progetto importante, ma che sia anche una vetrina per metterlo ancora in esposizione. E’ un po’ un cul de sac quello in cui si sono infilati i protagonisti di questa vicenda e tutti rischiano anche di rimanere scottati. Ma una soluzione alla fine va trovata e questa non può essere certamente rimanere come siamo attualmente perché così ci rimetterebbero tutti.