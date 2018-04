A due giorni dal crollo contro il Real Madrid, che a meno di miracoli al Bernabeu ha messo fine all'avventura della squadra di Massimiliano Allegri in Champions League, in casa Juventus è tempo di profonde riflessioni. Per quel che riguarda il futuro sul campo, con tanti cambiamenti che avverranno sul mercato, e anche la società. E un'indiscrezione importante arriva oggi dal Giornale.



RIVOLUZIONE IN VISTA? - Tony Damascelli, giornalista da sempre vicino alle vicende della Juve e di Casa Agnelli, rivela che da giugno in poi la rivoluzione bianconera può riguardare anche i quadri dirigenziali del club. Dopo otto anni, sette dei quali ricchi di vittori in Italia e che hanno portato due finali di Champions, potrebbe essere necessario avviare un nuovo ciclo.



DA PARATICI A MAROTTA - Negli ultimi mesi, come raccontato da Calciomercato.com, dalle parti della Continassa stavano pensando al rinnovo dei contratti di tutti i dirigenti in scadenza, compresi l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici. Tutto questo prima della sfida di martedì e dell'inatteso 0-3 inflitto da Cristiano Ronaldo e compagni. Una sconfitta che segnerà il futuro della Juventus.