Alle 20.45 scenderà in campo, a Cracovia, l'Italia Under 21 in un match amichevole contro la Polonia. Serata importante per gli azzurrini e, soprattutto, per Federico Chiesa: il gioiellino della Fiorentina, infatti,vestirà per la prima volta la maglia della Nazionale Under 21. Quello di questa sera, poi, sarà un test importante per la squadra di Di Biagio in vista dell'Europeo del prossimo giugno, che gli azzurrini giocheranno proprio in Polonia.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Polonia: Wrabel, Kedziora, Bednarek, Dawidowicz, Jaroszynski, Kubicki, Murawski, Kownacki, Lipski, Kapustka, Stepinski.



Italia: Gollini, Calabria, Ferrari, Biraschi, Barreca, Cataldi, Benassi, Pellegrini, Berardi, Cerri, Chiesa.



TABELLINO: Polonia-Italia 0-1 LIVE

​Gol: Pellegrini 29' (I); Kownacki 42' (P).



PRIMO TEMPO



42' PAREGGIO POLONIA: Kownacki batte Gollini con un tiro incrociato rasoterra dall'interno dell'area di rigore.



29' VANTAGGIO ITALIA: Pellegrini porta in vantaggio l'Italia con un tiro al volo da fuori area che buca le mani di Wrabel.