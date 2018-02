José Mourinho ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi contro il Newcastle. Ecco le parole del tecnico del Manchester United: "Il Newcastle ha dato tutto ciò che aveva e anche quello che non aveva: è una delle cose meravigliose del calcio. Hanno combattuto come animali e gli dèi del calcio sono stati dalla loro parte - ha detto lo Special One, che poi ha aggiunto - Abbiamo commesso un errore difensivo; poi loro hanno dato la vita per mantenere la porta inviolata".