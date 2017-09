Ratings for NFL football are way down except before game starts, when people tune in to see whether or not our country will be disrespected! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 settembre 2017

The booing at the NFL football game last night, when the entire Dallas team dropped to its knees, was loudest I have ever heard. Great anger — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 settembre 2017

But while Dallas dropped to its knees as a team, they all stood up for our National Anthem. Big progress being made-we all love our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 settembre 2017

, dalla mancata acquisizione dei Rangers Glasgow fino alle apparizioni a Wrestlmania. Il primo è statoche ha rifiutato di partecipare alla celebrazione della vittoria del titolo con i suoi Golden State Warriors alla casa bianca.Pronta la risposta di un altro leader come(stella dei Cleveland Cavaliers e sconfitto in finale proprio da Golden State) che sempre sul social network ha ribatido che non "non si può annullare l'invito dopo che l'invitato ha già rifiutato di esserci.". Passi falsi, polemiche, la gestione Trump è sempre più sotto pressione.prima del monday night della NFL sul campo degli Arizona Cardinals.a eccezione per il prepartita, quando la gente si sintonizza per vedere se il nostro paese verrà oltraggiato", ha scritto il presidente degli Stati Uniti. La protesta del team texano, inginocchiatosi insieme al coach Jason Garrett e al proprietario del club Jerry Jones, non è andata in scena sulle note di 'The Star-Sprangled Banner' ma poco prima della sua esecuzione, tra i fischi di disapprovazione di parte del pubblico dell'University of Phoenix Stadium, la 'casa' dei Cardinals. Fischi che, ovviamente, non sono sfuggiti a Trump., ha scritto ancora The Donald. "Ma - ha aggiunto -