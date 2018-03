Jorge Valdano, ex giocatore e poi dirigente del Real Madrid ma soprattutto campione del mondo nel 1986 con l'Argentina, ha parlato delle critiche rivolte all'attaccante della Juve Gonzalo Higuain dopo il pesante ko con la Spagna: "Al Pipita rimproverano un gol che ha sbagliato al Mondiale, un gol che avrebbe cambiato tutto. Però è un giocatore imprescindibile per la squadra, è molto bersagliato dai social. Sono sorpreso, il risultato è terribile. L'Argentina ha vissuto una catastrofe. Sampaoli deve cercare una struttura che possa sostenere il genio di Messi. Oggi abbiamo visto che la struttura ha tutte le viti allentate. Nel secondo tempo è bastato un colpo d'aria per far scomporre l'Argentina e gli straordinari giocatori spagnoli hanno fatto festa. L'Argentina è destinata a vivere un calvario fino al Mondiale".