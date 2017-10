Luan Viera, giocatore del Gremio, in estate è stato accostato al Valencia. La società spagnola, da quanto riporta Marca, ha poi dovuto ritirarsi dalla corsa al giocatore a causa del prezzo troppo elevato. Il brasiliano, classe '93, sta facendo benissimo in questa stagione ha segnato 13 gol in 26 presenze. Per questo motivo, il suo prezzo è lievitato ancor di più e il Valencia dovrà abbandonare definitivamente l'idea di comprare il giocatore oppure fare un grosso sforzo economico per acquistarlo nella prossima finestra di mercato.