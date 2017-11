Il difensore classe '92 del Valencia Jeison Murillo ha parlato al quotidiano spagnolo As ed è tornato sul suo recente passato nel calcio italiano, in particolare all'Inter: "Sono andato alla Coppa del Mondo Under 17 in Nigeria e, non appena il torneo finì, mi vendettero all'Udinese e da lì la mia avventura europea ebbe inizio. Ho ricevuto una chiamata che ero stato venduto e che andavo in Italia. Da un giorno all'altro. Ricordo che quando sono tornato a casa mia madre piangeva. Stavo per dirglielo ma l'avevano già avvisata. Non ci credevo". Sull'addio all'Inter: L'intenzione era di lasciare l'Inter. Quando non stai bene in un posto devi cercare nuovi orizzonti. Ci sono state diverse opzioni e quando è apparso il Valencia in realtà ho esitato un po'".