Louis van Gaal, ex allenatore del Bayern Monaco, è stato intervistato dalla Bild, commentando lo scarso feeling con Luca Toni: "Gli tirai le orecchie. A colazione bighellonava troppo. Era irrispettoso nei miei confronti e nei confronti dei compagni. Cose così in una squadra non sono accettabili. Per me c'è una regola inviolabile: la squadra è più importante dell'individuo. Amo il Bayern, ma fino a quando c'è Hoeness non ci tornerei. Litigai con lui per Lahm, che ho schierato io per primo come terzino destro. Hoeness lo voleva ancora a sinistra. Ma la storia mi ha dato ragione. Lahm ha vinto mondiale e Champions giocando a destra. Ci fu una discussione simile per Müller. Lo schieravo sempre e una volta Hoeness disse a mia moglie: Suo marito ha sbagliato formazione ancora una volta. Lo United, l'ultima squadra che ho allenato, è un'azienda commerciale. Il Bayern è molto diverso. A Monaco i capi sono Rumenigge e Hoeness, due ex calciatori che sanno di cosa stanno parlando. Per loro l'importante è il calcio, l'aspetto sportivo, non i soldi come succede allo United. Per questo amo il Bayern. Schweinsteiger? Bastian era più vecchio, ma non troppo vecchio. Effettivamente però non riusciva più a tenere il ritmo della Premier che è altissimo. Era arrivato alla fine. Sono comunque convinto che non si meritasse di esser trattato così da Mourinho dopo il mio addio"