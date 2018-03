Ex giocatore tra le altre del Palermo, Franco Vazquez ha parlato ai microfoni di Fox Sports



Come si batte il Barca degli invincibili?

“È difficile però ci stiamo preparando bene, abbiamo avuto questa settimana per preparare bene la gara e speriamo di essere al 100%”.



La Roma contro il Barcellona quante possibilità ha?

“La Roma ha il 50% di possibilità. Se fanno una bella partita possono battere il Barcellona”.



Nella classifica dei tuoi giocatori preferiti Messi a che posto è?

“A chi non piace Messi? Però non mi vedo in lui. Mi piacciono di più Ozil e Isco: calciatori che non fanno tanti gol ma che fanno assist”.



Parliamo di Dybala. Che effetti fa vederlo paragonato a Messi.

“Non si può paragonare. Ogni giocatore è diverso da un altro. Lui sta facendo la sua carriera e sta facendo delle cose straordinarie. Deve continuare a farle”.



Tu hai battuto lo scorso anno il Real. Vuoi dirgli qualcosa, un consiglio?

“Il Real in Champions League è molto forte ma la Juventus è una squadra molto importante. Hanno giocatori di un calibro incredibile. Deve stare tranquillo e fare i suoi gol”.