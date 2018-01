Il Napoli non riesce a fare mercato. Una realtà paradossale, pensando invece alla congiuntura estremamente favorevole che vive il club di. Al comando della Serie A,, soprattutto con la disponibilità di un tesoretto cash tra i 20 e i 25 milioni da investire a gennaio.. Il Napoli ha i soldi e i sogni, ma non riesce ad accreditarsi come top club. Nonostante il lavoro sul campo di- lo dicono i numeri - abbia ormai garantito una collocazione stabile ai vertici del calcio italiano. Pur senza mai aver alzato trofei.ha detto "no grazie" a un buon ingaggio e all'opportunità di risultare decisivo - con un'incidenza da valutare - per uno scudetto che sarebbe epocale., perché avrebbe avuto gli argomenti tecnici per dire la sua a prescindere dal minutaggio (in avanti può fare tutti i ruoli e calcia benissimo le punizioni).. Conosce per via diretta il metodonei pregi (tanti) e nei difetti (da non omettere). Conosce, evidentemente, lo storico del rendimento in campo dei suoi colleghi arrivati a Castel Volturno nelle ultime edizioni del calciomercato invernale.- L'infortunio di Robertoha evitato l'esplosione di un altro caso:, già acquistato dal Napoli per la prossima stagione,. Certo, sarà stato influenzato dal senso di gratitudine verso unda non abbandonare in piena lotta salvezza. Ma la recente parabola dinon può lasciare indifferenti.(società e squadra), quelli che devono ancora spiccare il volo. E viene da chiedersi il perché, visto che nel 2018 si possono considerare superati i tradizionali problemi ambientali o di qualità della vita associati al capoluogo campano.e non perdono occasione per raccontarlo in giro.- Il problema è più complesso e ha un nobile antenato: nell'estate 1979 Paolodopo aver segnato valanghe di gol al Vicenza,. Rimase in Umbria solo una stagione, prima di passare alla Juventus. Ma fece in tempo a farsi dedicare i fischi all'unisono del San Paolo alla prima occasione in cui scese in campo da avversario. Ma senza andare troppo indietro nella storia e nei riferimenti geopolitici - perché la Napoli di oggi non è quella di trent'anni fa - si fa presto a riepilogare i recenti "no" al corteggiamento di. "Anche in Francia in tv si vede Gomorra, questo può aver influenzato la scelta di", ha svelato ad aprile l'agente dei due giocatori ripercorrendo la trattativa con il Lione non andata in porto nel 2014 . A settembre 2016 ha fatto tappa in città la famiglia di Leon, quando il talento giamaicano (oggi al, desiderato dal) era ancora al Il flirt, pubblicamente ammesso, non è però mai finito nelle foto ricordo . Nel 2015 ilnon è riuscito a convincerea muoversi dall', stessa dinamica a gennaio 2016 con(allora al) e poi nell'estate dello stesso anno con Sime(tornato d'attualità qualche settimana fa) che preferì l'. Quando Gianlucapreferì il Milan, reduce dai fasti di Pescara,tuonò: "Da questo momento voglio solo giocatori innamorati di Napoli". Ma Cupido, troppo spesso, non ha fatto centro.@pietroscogna