Venezia-Cittadella 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 29' Litteri (V), 63' Arrighini (C), 73' Geijo (V)



Venezia (3-5-2): Vicario; Modolo, Domizzi, Cernuto; Garofalo (85' Del Grosso), Pinato (72' Fabiano), Bentivoglio, Falzerano, Frey; Geijo (82' Zigoni), Litteri. All. Inzaghi



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pelegatti (88' Benedetti), Adorni, Scaglia, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini (81' Fasolo); Chiaretti (72' Pasa); Strizzolo, Arrighini. All. Venturato



Arbitro: Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 11' Alfonso (C), 15' Frey (V), 33' Modolo (V)