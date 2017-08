La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Il Venezia potrebbe raddoppiare le punte. Non solo Gianmarco Zigoni (era alla Spal), per il quale è arrivato il via libera del Milan alla cessione in prestito con obbligo di riscatto a circa 500mila euro in caso di salvezza , ma anche Alberto Gilardino. Il d.s. Perinetti è tornato in pressing sul campione del mondo che potrebbe arrivare ise parte Geijo (ha richieste in Spagna), anche se al momento Gila non ha sciolto le riserve e aspetta una chiamata dalla A. E a proposito di attaccanti, prepara un botto l’Empoli, che è andato a bussare alla porta dell’Entella per il blindatissimo Caputo, trovando un muro come quello del Perugia per Di Carmine.



Sarà venerdì il giorno per sbloccare il passaggio in prestito allo Spezia del centrocampista Pessina (Atalanta, era al Como). Altri innesti per la Pro Vercelli che, preso Jidayi (Avellino), ottiene in prestito Bifulco (Napoli, era a Carpi). Continua a rinforzarsi la Cremonese: fatta per i mediani Macek (Juventus, era a Bari) e Arini (Spal), per l’attacco rispunta Juanito Gomez, che ha risolto con il Verona. Il Carpi – dopo un lungo tira e molla – ha trovato l’accordo con il Modena per Giorico e così ha ceduto Fedele (era a Bari) al Foggia. Continua la linea verde in casa Ascoli: in arrivo Clemenza (Juventus). La Ternana può avere via Sassuolo (che lo preleverebbe dal Matera) l’esterno destro Di Lorenzo. Sempre da Sassuolo è in uscita Marchizza: lo aspetta sempre l’Avellino, che stringe anche per Melara (Benevento). La Salernitana ottiene in prestito Radunovic (era all’Avellino) e Gatto (era all’Ascoli) dall’Atalanta, da dove può arrivare anche Asmah (all’Avellino anche lui) e tratta Cicerelli con la Paganese in cambio di Regolanti (era a Latina) e un portiere tra Iliadis e Cojocaru; per l’attacco piacciono Comi (Pro Vercelli) e Marilungo (Atalanta, era all’Empoli). Dopo Fiamozzi il Bari continua la caccia ai difensori: è in prova l’olandese Djavan Anderson, cresciuto nell’Aiax, mentre può partire Scalera che è stato richiesto dal Cesena.