E' sicuramente il momento più duro e delicato della per il ct della Nazionale Giampiero Ventura nella sua carriera da allenatore. La sconfitta contro la Svezia ha alimentato i dubbi sulla sua gestione e accentuato la frattura col gruppo storico dei senatori, che potrebbe tornare a far sentire la sua voce in vista della partita di domani per studiare insieme la miglior strategia per ribaltare lo 0-1 di Solna. Il 3-5-2 di venerdì sera non ha convinto nessuno, nè nella scelta degli uomini nè nell'interpretazioni e sono due i moduli al momento al vaglio, un 3-4-3 col ritorno di Insigne dal primo minuto a sinistra, a completare il tridente con Immobile e Candreva, oppure un ultraoffensivo 4-2-4 tanto caro a Ventura.



Ci sarebbe poi un'ulteriore opzione rappresentata dall'inserimento di Eder in un 4-2-3-1, per provare a sfruttare con maggiore efficacia quelle corsie laterali che rappresentano il vero tallone d'Achille della Svezia. Gli stravolgimenti principali riguarderanno il centrocampo, privo dello squalificato Verratti, e che potrebbe non prevedere la presenza di Daniele De Rossi. Per La Stampa e Corriere della Sera, a pagare per la brutta prestazione offerta venerdì sera potrebbe essere proprio il capitano della Roma, sostituito dall'interista Gagliardini al fianco del confermato Parolo.