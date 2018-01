La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Simone Verdi: "Il Napoli preme sia con il club che con il giocatore. Anche l’Inter s’è data da fare, provando a imbastire un’operazione inizialmente in prestito. Ma nessuno degli spasimanti ha trovato udienza in Emilia. Il club non intende aprire trattative, ma lo stesso giocatore in tempi non sospetti ha espresso il suo pensiero: «La mia intenzione è quella di completare il mio percorso di crescita in questa stagione con la maglia del Bologna. Sia per rispetto di chi ha creduto in me, ma anche per non fare le cose in fretta». Ciononostante De Laurentiis non molla la presa, ben sapendo che proprio con Sarri ad Empoli Verdi ha trovato la dimensione giusta. La partita è aperta, perché dietro l’angolo c’è anche la Roma: se partisse qualcuno..."