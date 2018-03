Il difensore del Verona Matteo Bianchetti ha commentato così il pesante ko sul campo dell’Inter: "Quando prendi due gol a freddo, l’autostima cala e non ti viene più quello che hai preparato. Ora abbiamo la prossima gara tra quattro giorni, la prima di un filotto che non possiamo permetterci di sbagliare. Il problema del Verona di oggi? Per me è una questione di approccio: se dopo 15’ a San Siro sei sotto 2-0, fai fatica poi a creare palle gol. Il nostro mini-campionato inizia ora e a fine aprile vedremo dove saremo. Dovremo lavorarci ed essere più cinici."