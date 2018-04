Il ds del Verona, Filippo Fusco, è intervenuto a Sky Sport dopo il ko di Benevento, annunciando il proprio addio: "Rassegno le mie dimissioni, è una scelta irrevocabile. Perché questa prestazione? Non so che dire, mi sorprende visti gli allenamenti quotidianamente. Non mi aspettavo questa reazione, la squadra stava bene ed era in condizioni di fare una partita diversa e di ottenere un risultato diverso. Non è stato così. E chi sbaglia paga. In questo momento sono io a pagare degli errori fatti e la fiducia a questa squadra, a questo gruppo di giocatori che punta ad un obiettivo raggiungibile ma non l'atteggiamento di oggi".